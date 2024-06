Lavarsi di meno fa bene alla salute: lo dice la scienza

Il Covid-19 ha sicuramente reso più frequente in molte persone l'abitudine di lavarsi le mani. Il sapone non uccide i germi presenti sulla pelle ma perlomeno li rimuove, cattudandoli in micelle e trascinandoli via quando sciacquiamo.

L'Italia è tra i paesi nei quali ci si lava più spesso le mani. In altre zone invece si arrivano a registrare anche 2 milioni di morti all'anno per forme di dissenteria che potrebbero essere evitate lavandosi le mani. Solamente il 5% delle persone però prolunga il lavaggio per almeno 15 secondi, negli altri casi la durata media è di sei-sette secondi.

Ma nonostante sia stato dimostrato che una accurata detersione delle mani tiene lontane alcune malattie, non si ha ancora certezza su quale sia la giusta quantità di lavaggi che non solo le mani ma tutto il nostro corpo dovrebbe affrontare per evitare le malattie.

Anzi, più lavaggi non equivalgono a più salute ed a furia di pulirci (come per esempio fare la doccia ogni giorno) si può rischiare pure di ammalarsi.

Gli studiosi hanno individuato che sulla nostra pelle vive una flora microbica che è determinata dalla genetica per alcune parti e per altre è invece influenzata dall'ambiente. Questa flora superficiale è una prima barriera contro i germi patogeni e dall'altro lato tiene in allerta il nostro sistema immunitario stimolando i linfociti T, che rispondono agli agenti allergizzanti o agli attacchi di germi e batteri.

A questo punto abbiamo due scelte: riparare al 'danno' fatto dal detergente spalmando una crema idratante o cambiare il detergente.

Questo perchè l'alterazione della flora microbica legata ad un eccesso di pulizia sarebbe la responsabile del fenomeno delle allergie cutanee. E il fenomeno di queste allergie cutanee è in parte annche dovuto all'inquinamento che altera gli antigeni e non li rende riconoscibili al sistema immunitario.

Se sin dai primi anni di vita si esagera con l'igiene si riduce la memoria immunitaria, ossia la capacità di difenderci da elementi coi quali siamo già venuti a contatto. E' come se per anni fossimo vissuti sotto una campana di vetro e poi, di fronte a un agente allergizzante, non fossimo "allenati" a resistere

Come si può ovviare a questo problema? In primis diminuendo il minutaggio (non più di tre minuti con acqua tiepida insaponanddo solo ascelle, inguine e piedi, non i genitali) delle docce o riducendole di numero.

Oppure bandire del tutto il sapone, lo shampoo ed il deodorante. E' quello che ha fatto il giornalista ed esperto di salute pubblica James Hamblin, che ha perfino calcolato il tempo che si risparmierebbe nel corso di 100 anni di ipotetica vita se ogni giorno non si dovessero più impiegare almeno 30 minuti (tra mattina e sera) per lavarsi: 18mila 250 ore, pari a tre anni di tempo libero in più.