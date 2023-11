In uscita il libro "Rossazzurri indimenticabili": la storia degli allenatori del Catania

È stato pubblicato il secondo capitolo di “Rossazzurri Indimenticabili”, dedicato questa volta agli allenatori del Catania. Si tratta del libro che racconta le imprese di 36 allenatori che hanno scritto alcune delle pagine più belle della storia rossazzurra tra il 1929 e il 2023.

Oltre un centinaio di pagine a colori narra percorsi più o meno di successo; a corredo, sono state inserite 36 caricature a colori firmate da BAnt. Quella del Catania è una panchina scomoda, spesso rovente, sulla quale si sono seduti tanti carneadi ma anche tanti protagonisti del calcio italiano e mondiale.

La scelta dei profili da includere in “Rossazzurri Indimenticabili: gli Allenatori del Catania” è dell’autore, il cui vero nome è Antonio Buemi, ed è legata ai suoi ricordi personali o a ciò che ritiene siano stati dei punti di svolta fondamentali nella storia del pallone catanese.

Sono inseriti in ordine alfabetico e non cronologico, per dare la possibilità di sfogliare una sorta di “vocabolario” dei tecnici etnei.

L’autore ha scritto ognuno dei racconti in prima persona, per immaginare che i protagonisti spieghino la propria avventura in rossazzurro dal loro punto di vista: ne viene fuori una veloce staffetta che mostra gli highlights della lunga storia del Club dell’Elefante.

Il libro è acquistabile su Amazon a questo indirizzo: https://www.amazon.it/dp/B0CMP4FSWZ.

L'autore: BAnt è artista digitale autodidatta con la fissa per le caricature e il Calcio Catania; è l’alter ego di Antonio Buemi, co-autore del libro “Tutto il Catania Minuto per Minuto” e collaboratore dell’omonimo sito internet.

È il secondo libro che pubblica con le sue caricature; il primo è “Rossazzurri Indimenticabili: i Presidenti del Catania”.