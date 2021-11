Lingue del mondo - Quali saranno le più parlate nel 2050

Un stima effettuata recentemente indica come siano circa 7.139 le lingue parlate al mondo. Il 40% di queste rischiano l'estinzione, mentre si rafforza di giorno in giorno la presenza di altre.

Preply ha condotto una ricerca che rivela quali saranno le lingue più parlate tra 30 anni.

Nel 2050 il cinese mandarino sarà la lingua col maggior numero di madrelingua al mondo, ossia 1,2 miliardi di parlanti.

La lingua che vedrà crescere il numero dei parlanti madrelingua sarà l'indonesiano perchè nel paese c'è stato e continua ad esserci un notevole aumento del tasso di natalità.

L'italiano ed il francese avranno rispettivamente una crescita del +2& e del +7%. Il numero di parlanti il tedesco diminuirà del 35% principalmente perchè viene parlato in paese con una crescita demografica lenta o negativa (Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Bolzano, Liechtenstein).

Ma quali sono le preferenze degli italiani che vogliono imparare una seconda lingua?

L'inglese continua ad essere al primo posto, con il tedesco al secondo: la scelta è dettata dalla convinzione che la scelta di queste lingue possa comportare un avanzamento di carriera a livello lavorativo.

La nostra lingua sta perdendo terreno nell'ambito dell'industria audiovisiva. Una dimostrazione arriva da Netflix, dove i film, programmi o serie tv in italiano sono solo il 5,7% della programmazione.

La nostra lingua è al pari dell'arabo, ma è stata sorpassata, oltre che dall'inglese, anche dallo spagnolo (8,5% di contenuti).

Allo stesso modo continua il trend secondo il quale i cantanti per avere successo devono necessariamente cantare in inglese o in spagnolo. Lo confermano in questo senso i dati forniti da Spotify dal 2017 al 2021.