Lucuma: cos'è ed a cosa serve

Esiste un albero che si chiama 'Pouteria lucuma', sempreverde che cresce fino a 1.000 metri e che produce in frutto di nome 'LUCUMA'.

Originario del Sudamerica, precisamente del Perù, è stato inserito dagli esperti del settore nella categoria dei 'superfood', ovvero quei cibi che hanno un profilo nutrizionale più elevato rispetto alla media da essere considerati portatori di benessere e salute.

Ha una buccia sottile e verde se acerbo, marroncina quando è pronto da mangiare. Viene spesso utilizzato come dolcificante naturale, adeguato anche per diabetici visto l'indice glicemico molto basso.

La lucuma è inoltre un'ottima fonte di carboidrati, vitamine (soprattutto b3), minerali (ferro), betacarotene. E' un antiossidante naturale, aiuta a rafforzare la vista ed a mantenere la pelle sana.

La nocina presente permette inoltre di diminuire il colesterolo nel sangue ed aiuta l'intestino a comportarsi come deve. Non contiene glutine ed è quindi ideale per chi soffre di celiachia.

In cucina può essere un ottimo ingrediente per torte, creme, yogurt, succhi. Si possono preparare con la lucuma tantissimi dessert sani ogni volta che si avrà voglia di 'uscire dagli schemi della dieta'.

Un paio di cucchiai di lucuma vanno a sostituire lo zucchero. Quindi bisogna prendere prima un po' di dimestichezza per poter dolcificare in maniera corretta.

Ovviamente è molto facile trovare la lucuma come dolcificante, più difficile trovare il frutto.