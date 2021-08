Karate, Olimpiadi Tokyo 2020: l'Italia punta all'oro, il siciliano Busà favorito nei -75kg

Capitano della squadra di karate, pluricampione iridato della specialità kumite, terzo nel ranking olimpico. Luigi Busà si prende la scena nelle previsioni dei bookmaker per il debutto assoluto della disciplina alle Olimpiadi.

Il karateka di Avola è il grande favorito per la categoria -75kg a Tokyo 2020, in scena venerdì 6 agosto: nelle quote degli scommettitori l'oro a Busà si gioca a 1,55, con un buon margine di vantaggio sul grande rivale, l'azero Rafael Aghayev (3,00) e sull'ucraino Horuna, a 4,00. Caccia al podio anche per Angelo Crescenzo nei -67kg, dove è terzo a 4,50 dietro il francese Da Costa (1,95) e il kazako Assadilov (2,75).

Possibilità di medaglie pure dal fronte femminile, dove Silvia Semeraro ci prova a 7,00, all'inseguimento dell'ucraina Zaretska (3,00), della cinese Gong (4,00) e della turca Hocaoglu (4,50). Più alta invece l'offerta per Mattia Busato nella specialità kata (33,00) e per Viviana Bottaro (16,00), sempre nel kata.