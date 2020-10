Malaseno.it a sostegno delle imprese siciliane - Registrazione gratuita sul portale delle vendite e-commerce

Il magazzino online, incentrato sul 'Made in Italy', darà la possibilità a tutte le aziende nazionali e siciliane in particolare di registrarsi gratuitamente sul portale e vendere i propri prodotti per ovviare alla necessità di chiudere alle ore 18 come vuole l'ultimo DPCM in tema di emergenza Covid-19