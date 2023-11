Campagna natalizia "Molto più di un pacchetto regalo!": Mani Tese cerca 100 volontari a Catania

Mani Tese, in collaborazione con Feltrinelli Librerie, cerca 100 volontari/e a Catania per impacchettare regali e sostenere le attività per garantire il diritto all’istruzione di tanti bambini e bambine in Benin