"Insieme contro il bullismo" al Teatro Nelson Mandela

Giovedì 11 Maggio 2023 presso il Teatro nelson Mandela di Misterbianco, si svolgerà la manifestazione "Insieme contro il bullismo", evento organizzato da Just Events Produzioni Eventi e Sikania Network.

Insieme contro il Bullismo è un incontro dedicato alla difficile problematica sociale che affligge nel mondo circa 256 milioni di bambini e adolescenti.

Un'occasione per riflettere e discutere su un fenomeno ancora troppo diffuso e sugli strumenti per difendersi, per prevenire tali fenomeni di violenza fisica e psicologia, ed istruire le nuove generazioni su come affrontare il bullismo.

Vi sarà la presenza di esperti, rappresentanti delle istituzioni e medici psicoterapeutici che discuteranno l'argomento, cercando di diffondere a tutti i partecipanti il messaggio di solidarietà verso le vittime, di sostegno e di coraggio, per uscire fuori dall'indifferenza e fermare questa brutta piaga sociale.

Per l'occasione sarà proiettato in anteprima assoluta al pubblico di Catania, il cortometraggio pluripremiato "Negli occhi di un bambino", reduce da Roma dal Festival Sociale Tulipani di Seta Nera in collaborazione con RAI CINEMA ricevendone il "Premio Sorriso per il lavoro e le politiche sociali".

Il film ispirato da una storia vera, ha avuto la collaborazione dell'Istituto Leonardo Da Vinci (Misterbianco), il patrocinio di quest'ultimo Comune citato e l'ACBS (Associazione contro il bullismo scolastico)