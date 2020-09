Maratona di Catania: al via le iscrizioni per le distanze minori

La Maratona di Catania (che quest'anno a meno di capovolgimenti di fronte si svolgerà il 13 dicembre) apre le iscrizioni anche per le due distanze “minori”. A partire da lunedì 14 settembre, infatti, sarà possibile “prenotare” il pettorale anche per la mezza maratona e per la 10,5 chilometri. Al momento saranno accettate 500 iscrizioni per la mezza e 200 per la distanza più breve. La manifestazione, che quest'anno tocca le tre edizioni, è organizzata dall'Atletica in Sicilia con il patrocinio del Comune di Catania, sotto l’egida della FIDAL ed è in programma domenica 13 dicembre.

Lo scorso primo luglio le iscrizioni si erano aperte per la distanza regina dei 42,195 km, con un tetto massimo di 300 atleti. Un appuntamento fortemente voluto dagli organizzatori che metteranno in campo tutte le forze, al fine di garantire ad atleti ed accompagnatori, una manifestazione sicura sul fronte emergenza sanitaria.

Le tariffe: per la maratona attualmente si paga la quota di 35 euro, dal 24 novembre sarà di 40; per la mezza 22 euro, sempre dal 24 novembre si pagheranno 27 euro; per la 10,5 km fino al 23 novembre, l'iscrizione costa 10 euro, dal giorno successivo 15 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Termine ultimo per iscriversi domenica 6 dicembre. Iscrizioni: https://enternow.it/it/browse/11480. Sito ufficiale della manifestazione: https://www.maratonadicatania.it/, info@maratonadicatania.it.