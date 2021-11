La siciliana Marianna Palella, Ceo di Citrus l’Orto Italiano, è la vincitrice del premio GammaDonna

La siciliana Marianna Palella, Ceo e brand manager di Citrus l’Orto Italiano, è la vincitrice del premio GammaDonna. "Sono entusiasta e grata per il premio ricevuto. La conferma che il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto e che, anche se piccoli, si può fare la differenza. Io la rivoluzione la sto portando avanti a ritmo di vitamine e positività. Ricevere questo prezioso riconoscimento è la prova che sono riuscita nel primo obiettivo: aprire le porte del vitaminico mondo dell'ortofrutta da sempre confinato agli addetti ai lavori, autoreferenziale" - afferma Marianna Palella.

Si tratta del primo format TV italiano che mette al centro l’imprenditoria femminile innovativa, con l’obiettivo di ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso esempi d’impresa virtuosi. “Innovazione, etica e ibridazione di linguaggi per dare vita a una filiera ortofrutticola capace di generare valore per tutta la comunità” è la motivazione scelta per Marianna Palella.