Masterclass di Masterchef Italia al Centro Sicilia il 29 novembre

“Fossi lì proprio non saprei cosa fare!”. Oppure: “Fossi un concorrente, sicuramente avrei vinto questa prova!”.

Quante volte ci siamo immedesimati negli aspiranti chef di MasterChef Italia: chi brancolando nel buio davanti alle prove complicatissime piene di ingredienti sconosciuti o di tecniche misteriose, chi vantandosi delle proprie capacità con pentole e ingredienti e della propria creatività culinaria, tutti abbiamo pensato almeno una volta cosa proveremmo noi, fossimo nella Masterclass.

Adesso sarà possibile farlo davvero perché, nelle aree eventi di quattro Centri Commerciali italiani dove sono presenti spazi Sky – Centro Sicilia a Catania (appuntamento il 29 novembre 2023), Porta di Roma nella Capitale, GranReno a Bologna e Le Gru a Torino – troveranno spazio delle postazioni che ricreeranno l’ambiente (e tutta la tensione) della vera Masterclass di MasterChef Italia.

Saranno, questi quattro centri, sede di prove elettrizzanti quanto quelle dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, arbitrate da uno che di prove, food e Masterclass se ne intende: Edoardo Franco, il MasterChef italiano attualmente in carica (che non vede l’ora di conoscere il nome del suo erede, che sarà incoronato – nella nuova edizione al via da giovedì 14 dicembre su Sky e in streaming su NOW – dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli).

Tutti gli appassionati di cucina possono iscriversi a questa specialissima cooking class che prevederà la partecipazione di alcuni concorrenti (non più di 18 per ogni città, quasi come una vera Masterclass). Verranno divisi in tre gruppi: il primo gruppo dovrà replicare uno dei piatti proposti da Edoardo; il secondo dovrà realizzare un piatto con ingredienti presenti in una vera Mystery Box che troveranno all’interno del negozio; i restanti sei, invece, dovranno assaggiare un piatto da bendati, indovinare gli ingredienti e replicare il piatto assaggiato.

A Edoardo il compito di giudicare i piatti e di proclamare il migliore di ciascun gruppo, a suo insindacabile e inappellabile giudizio. A tutti i partecipanti verrà consegnato un cappello da chef e l’iconico e ambitissimo grembiule di MasterChef Italia che avranno anche utilizzato per svolgere la prova. Per chi verrà proclamato il migliore di ogni prova, un attestato firmato proprio da Edoardo.

Qui la pagina web in cui sono disponibili tutti i dettagli dell’iniziativa e le date entro quando è possibile prenotarsi per partecipare. Per accedere alla selezione basterà recarsi nel negozio Sky all’interno del centro commerciale in cui si vuole svolgere la prova, scansionare un QR code (disponibile all’interno dello store) che porterà a un form nel quale bisognerà rispondere in maniera corretta al maggior numero di domande a tema cucina, quesiti per intenditori e appassionati che metteranno alla prova le doti culinarie degli aspiranti componenti della cooking class.

E poi chissà, magari sarà questa la molla che farà scattare la voglia di iscriversi a MasterChef Italia: i giudici non aspettano altro!