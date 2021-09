Matrimonio da favola per l'ex patron del Catania Pulvirenti e Desiree Ferlito

Celebrate le nozze tra l'imprenditore catanesem ex patron del Catania Calcio, Nino Pulvirenti e la modella e blogger Desiree Ferlito. Dopo il rito civile - come riporta il quotidiano La Sicilia.it - . L'ex showgirl, che ha lavorato anche ad Antenna Sicilia nonché in una delle edizioni di Temptation Island, ha ripercorso con un filmato postato sui social tutte le fasi della preparazione e della vestizione della sposa. A fare da damigelle e paggetti le due figlie gemelle di lei, e i due figli più piccoli, una bimba e una bimbo, nati dalla relazione con Pulvirenti. Desiree Ferlito ha indossato, sfoggiandoli con un fisico perfetto, due abiti: il primo per il rito nuziale e il secondo, con una scollatura audace dietro, per il taglio della torta.