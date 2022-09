'Miss Mamma Italia 2022' - Premiata anche la mamma catanese Marianna Cucinotta

Sabato 10 settembre, in Piazza Don Minzoni a Bellaria, si è svolta la Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana 2022”, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni.

Le 20 mamme finaliste (selezionate tra le vincitrici delle selezioni regionali svolte in tutta Italia in occasione delle Pre Finali che si sono tenute sempre a Bellaria Igea Marina a partire da lunedì 05 settembre), hanno sfilato con abiti eleganti ed in costume da bagno, ogni partecipante ha poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative), che rispecchiasse la propria personalità.

Vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana 2022” CAROLINA BOSSI 31 anni, direttrice di un’azienda biomedicale, di Cantù (Como), sposata da 7 anni con Davide e mamma di Giorgia e Thomas, di 5 e 4 anni. “Miss Mamma Italiana 2022” è una bellissima donna con lunghi capelli biondi, occhi azzurri ed un fisico perfetto, scolpito da un passato da giocatrice di basket a livello agonistico, donna solare, elegante e molto simpatica, amante dello sport e del canto.

Altre fasce sono state assegnate:

“Miss Mamma Italiana ELEGANZA” ALESSIA GARIGALI 37 anni, speaker radiofonica, di Catania, mamma di Giacomo, Vittoria e Francesco, di 15, 12 ed 8 anni

“Miss Mamma Italiana SORRISO” ANNALAURA DI MARTINO 40 anni, ingegnere, di Frosinone, mamma di Christian e Leonardo, di 9 e 7 anni

“Miss Mamma Italiana IN GAMBE” RUZANNA ABOVIAN 37 anni, insegnante di inglese, di Brugnera (Pordenone), mamma di Alisa di 11 anni

“Miss Mamma Italiana SPRINT” GLORIA PERIN 36 anni, presentatrice di eventi, di Azzate (Varese), mamma di Sveva e Gioia, di 7 e 3 anni

“Miss Mamma Italiana RADIOSA” LINDA LODESANI 32 anni, infermiera, di Abano Terme (Padova), mamma di Efrem ed Iris Vittoria, di 4 ed 1 anno

“Miss Mamma Italiana SOLARE” VERONICA RICCI 31 anni, cantante e musicista, di Castelbolognese (Ravenna), mamma di Sofia di 6 mesi

“Miss Mamma Italiana GLAMOUR” LAURA DI PIETRO 35 anni, impiegata commerciale, di Sangiano (Varese), mamma di Cristian di 4 anni

“Miss Mamma Italiana FASHION” LICIA CRISTOFARO 27 anni, performer, di Calestano (Parma), mamma di Rodrigo di 1 anno

“Miss Mamma Italiana DOLCEZZA” LAURA DAUKSYTE 41 anni, commessa, di Torino, mamma di Angelica, Caterina e Lucia, di 14, 13 e 10 anni

“Miss Mamma Italiana ROMANTICA” MARIANNA CUCINOTTA 39 anni, mamma a tempo pieno, di Aci Catena (Catania), mamma di Clarissa e Tommaso, di 8 ed 1 anno

“Miss Mamma Italiana SPORTIVA” SIMONA ELENA BUZDUGAB 34, agente immobiliare, di Spello (Perugia), mamma di Nives Cristina di 8 anni

Carolina Bossi e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana 2023”.