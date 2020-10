'Momento rosa': baby sitting gratis a favore della prevenzione del tumore al seno

Grazie alla Campagna Nastro Rosa della LILT, per tutto il mese di ottobre, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali LILT e i circa 400 ambulatori attivi sul territorio nazionale, dove si daranno anche consigli, trovare materiali informativi e l’opuscolo dedicato, nonché partecipare alle molte iniziative che ogni LILT Provinciale sta preparando.

Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde SOS LILT 800 998877, dove si possono anche ottenere informazioni e indicazioni riguardo le proprie necessità.

Nell'ambito dell’Ottobre Rosa, mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, Yoopies lancia una campagna di sensibilizzazione e un'iniziativa di sostegno alle donne, in

particolare alle madri, per promuovere lo screening mammografico. #MomentoRosa, perché la prevenzione è il primo passo nella lotta contro la malattia.

Secondo i dati della LILT nel 2019 i nuovi casi di carcinoma della mammella stimati in italia sono stati 53.200 e hanno colpito anche donne più giovani. La LILT ha stimato che in questo 2020 segnato dalla pandemia e dal timore per il Covid-19 sono stati effettuati migliaia di screening senologici in meno; appare quindi ancora più importante ricordare che la diagnosi precoce è fondamentale per combattere e vincere la malattia.

Il movimento #MomentoRosa vuole contribuire a diffondere questa consapevolezza e favorire un check up massivo. Inoltre, per favorire il progresso della ricerca, Yoopies supporta l’Istituto Gustave-Roussy di Parigi, il primo centro in Europa per la lotta contro il cancro al seno e FECMA | Federación Española de Cáncer de Mama.

Con la sua iniziativa di solidarietà e impegno, Yoopies vuole attirare l'attenzione delle madri di famiglia, che spesso hanno difficoltà a trovare il tempo per prendersi cura di sé e della propria salute, fra la gestione dei figli, della casa e degli impegni lavorativi.

Per aiutare le mamme a dedicare del tempo a sé stesse, per ritagliarsi il proprio #MomentoRosa e andare con tranquillità all'appuntamento per lo screening al seno, Yoopies offre loro due ore di baby sitting gratuite. Basta andare sul sito dell’iniziativa, registrarsi e caricare una conferma dell’appuntamento della visita senologica (foto o screenshot sono sufficienti).