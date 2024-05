Google aggiunge l'intelligenza artificiale al motore di ricerca: cosa cambierà

Nel corso di una conferenza tenutasi nel Regno Unito Google ha presentato Google I/0, ossia una nuova versione dell'intelligenza artificiale che aiuterà gli utenti nelle ricerche che normalmente effettuano sul motore di ricerca.

In questo modo, grazie alla nuova capacità di ragionamento, nel fare le ricerche su Google non sarà più necessario spezzettare le richieste in più domande, ma sarà possibile fare un'unica domanda più complessa che contiene già tutti i dettagli necessari per trovare informazioni subito pertinenti.

Inoltre, anzichè generare un lungo elenco di link, il nuovo motore di ricerca Google includerà informazioni raggruppate sotto titoli univoci, che includeranno diversi tipi di contenuti.

Sarà inoltre prevista la possibilità di usare funzioni di ricerva visiva per trovare così la risposta a domande che riguardano situazioni e scenari reali che ci circondano.

Google non ha ancora annunciato quando queste novità saranno disponibili in Italia. Alcune di queste funzioni sono già presenti in USA e Regno Unito.