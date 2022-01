Come ridurre il consumo di benzina

Molti di noi spesso non si accorgono di spendere troppo di carburante per la propria auto. Per questo motivo ecco di seguito alcuni consigli da poter seguire per cercare di limitare i costi e ridurre sia gli sprechi che l'inquinamento.

Percorso meno dispendioso - Non tutti i percorsi richiedono lo stesso dispendio di carburante, ragione per la quale bisogna sempre scegliere quello meno dispendioso.

Start&Stop - Per tutte le auto che non ne sono dotate sarebbe ottimale spegnere il motore quando la durata della fermata si possa stimare sia più lunga di 20 secondi.

Adeguamento della guida - Una guida meno sportiva e più prudente è sicuramente meno dispendiosa. Sfruttare le marce correttamente, non frenare all'improvviso, non viaggiare sempre con il motore a pieni giri: sono tutti esempi di guida che consentono un risparmio.

Viaggiare 'leggeri' - Più peso si ha sulla macchina e maggiore è il consumo di benzina. Ragione per la quale eliminare tutte quelle attrezzature che si possono lasciare a casa (borsone per la palestra, barre portatutto, box esterni).

Dispositivi inutili - Oramai le automobili hanno tantissimi optional che hanno un costo in termini energetici. D'estate il condizionatore, d'inverno lo sbrinavetri automatico, i riscaldasedili elettrici e il riscaldamento. Tutti questi elementi vanno usati con intelligenza senza creare sbalzo eccessivo di temperatura tra esterno ed interno. Sotto i 100 km/h i finestrini aperti sono più convenienti rispetto all'aria condizionata: meglio quindi aprirli se il caldo non è eccessivo.

Manutenzione - Il minore consumo di benzina non può sicuramente prescinsdere da una manutenzione puntuale e precisa. I filtri devono essere sempre puliti, sia quelli interni che quelli estreni. Le gomme devono essere cambiate quando non sono più in condizioni ottimali, idem è necessario il cambio d'olio e delle pastiglie dei freni. Un veicolo ben mantenuto è più sicuro e consuma meno.