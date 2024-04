Multipass Wizz Air offerta permanente: Catania tra le destinazioni preferite

Wizz Air ha concluso con successo la sperimentazione del primo piano di abbonamento ai voli in Europa e ha ufficialmente incluso il WIZZ MultiPass nella sua offerta permanente.

Questo innovativo prodotto offre ai passeggeri la possibilità di bloccare il prezzo dei biglietti e del bagaglio per un periodo di 12 mesi, un’offerta disponibile sulle rotte nazionali e internazionali da e per l'Italia.

Lanciato nel giugno 2023 e inizialmente dedicato ai voli nazionali, il WIZZ MultiPass si è rivelato un'opzione di viaggio conveniente che ha suscitato grande interesse tra i viaggiatori italiani.

Dai dati emerge che gli utenti MultiPass in Italia, con una percentuale del 70% rappresentata da donne, hanno viaggiato di frequente, soprattutto, verso le città di Milano, Catania e Napoli.

il WIZZ MultiPass può aiutare i passeggeri a risparmiare fino al 30% sui biglietti, anche per le destinazioni più popolari di quest'anno. Un'ottima opportunità in vista della stagione estiva, specialmente per i passeggeri che devono viaggiare frequentemente dall'Italia verso qualsiasi destinazione internazionale o nazionale scelta.

Scegliendo tra una vasta gamma di destinazioni disponibili, i passeggeri italiani possono selezionare tra opzioni di volo solo andata o andata e ritorno, e decidere se aggiungere il servizio Wizz Priority e/o il bagaglio aggiuntivo.

Come con un normale biglietto Wizz Air, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo tramite la pagina "Check-in & prenotazioni".

I clienti hanno la possibilità di prenotare un volo subito dopo la sottoscrizione e fare il loro primo viaggio già cinque giorni dopo.

Scegliendo il mese successivo come mese di inizio della sottoscrizione, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e durante i successivi 29, 30 o 31 giorni. La sottoscrizione si rinnoverà ogni primo giorno del mese.

È inoltre possibile acquistare il WIZZ MultiPass a metà mese, a condizione che ci siano almeno 5 giorni rimasti alla fine del mese in corso. In questo caso, il pagamento sarà addebitato immediatamente e il passeggero potrà prenotare il proprio volo entro 5 giorni.

Tuttavia, è importante notare che questa opzione comporta una finestra di viaggio più breve per il primo mese, poiché il piano di abbonamento sarà comunque rinnovato automaticamente ogni primo giorno del mese successivo.