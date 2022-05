Ricerca antifumo - Presentato a Catania il murales CoEHAR

Milioni di fumatori negli ultimi dieci anni hanno compreso che il fumo è una piaga mortale e hanno deciso di smettere definitivamente di fumare. Tra di loro, molti sono riusciti a smettere passando a prodotti alternativi che riducono i danni fumo correlati.

Quella alla quale stiamo assistendo è una rivoluzione epocale che segna il cambiamento e l'inizio di un percorso verso la scomparsa definitiva delle sigarette convenzionali. E la città di Catania resterà nella storia di questa rivoluzione come la città da cui è partito il cambiamento.

Il CoEHAR, Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell'Università di Catania, è oggi considerato l’ateneo più produttivo al mondo nel campo della ricerca applicata ai metodi per smettere di fumare ed il prof. Riccardo Polosa, fondatore del Centro, è lo scienziato più autorevole in questo campo. Come dimostrazione tangibile del ringraziamento alla città che ha segnato l'inizio del cambiamento, in viale A. Doria (altezza INFN Istituto di Fisica Nucleare) è stato presentato il murales, opera artistica realizzata dal collettivo 'MaleTinte' grazie al patrocinio del Comune di Catania e della Lega Italiana Anti Fumo LIAF e al sostegno della BCC Banca di Credito Cooperativa di Regalbuto e del gruppo PPG Italia.

Il disegno racconta graficamente il percorso verso un mondo libero dal fumo. Natura, colori, sorris e persone cambiano radicalmente.

In questo contesto, in occasione del No Tobacco Day promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Martedì 31 Maggio dalle ore 9 alle ore 17 nell'Aula Magna del Palazzo Centrale dell'Università si svolgerà la "Conferenza nazionale CoEHAR sulla riduzione del danno: rischi e benefici dei prodotti senza combustione".