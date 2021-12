Domenica 19 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12,30 presso la Villa Bellini, nei pressi dell’arenile, si svolgerà “Per tutti…Un Natale al Centro - #VolontariXCatania”. L'evento nasce dalla collaborazione di una rete di associazioni di volontariato di Catania, sostenute dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo ed è realizzato in sinergia con l’assessorato alle politiche per la famiglia, del comune di Catania.

Alla Villa Bellini, entrando da Piazza Roma, è prevista una mattinata per bambini e famiglie con animazione, giocoleria, laboratori creativi, musica, giochi e balli a tema natalizio. Le attività sono interamente ideate e realizzate dai volontari di Catania; sono pensate con l'obiettivo di coinvolgere i bambini e le famiglie dei quartieri più periferici di Catania.

#VolontariXCatania è l'hashtag della manifestazione: il rimando è al quotidiano impegno del volontariato sul territorio che permette di realizzare una piccola vetrina per le associazioni di volontariato e di mostrare a tutta la cittadinanza uno dei tanti esempi di vivere, in maniera inclusiva e serena, il centro storico di Catania e di affrontare con impegno e creatività il problema di tutte le povertà - non ultima quella educativa - da sempre presente sul nostro territorio e aggravatosi con la pandemia.

Ecco di seguito alcune delle attività previste nel corso della giornata: laboratorio creativo per la realizzazione piccoli lavoretti di natale, realizzazione di palloncini, donazione di libri e fumetti, dimostrazione di unità cinofile, distribuzione di doni e dolciumi per le famiglie bisognose. Tante le attività di animazione e giocoleria, presente anche un banchetto per la preparazione di patatine e cioccolata calda. Presso la parrocchia San Giovanni Apostolo e in una postazione nei pressi dell'ingresso della Villa Bellini è prevista anche la distribuzione di doni e pasti caldi alle famiglie bisognose.

Qui di seguito l'elenco degli enti del Terzo Settore che hanno aderito: C'ERA DOMANI LIBRINO - CARITAS PARROCCHIA RESURREZIONE DEL SIGNORE - CATANIA SUB - CENTRO ASTALLI - CLOWN SENZA FRONTIERE - CLUB 27 - COOPERATIVA RI-MANI - COORDINAMENTO CATANESE DI VOLONTARIATO - COORDINAMENTO FIR - EKOS SICILIA - LE ARISTOGATTE - LIONS CLUB ZONA 13 - LIONS CLUB ZONA 14 - MAGNAVIS - MANITESE - MISERICORDIA LIBRINO - N.O.G.R.A. - ORATORIO GIOVANNI PAOLO II - ORATORIO SAN FILIPPO NERI - SCOUT D'EUROPA - STELLA DANZANTE - TALITAKUM - TERRA AMICA - VIDES GINESTRA.