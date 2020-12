Natale e Capodanno - Idee su come addobbare la tavola

Anche se a causa delle restrizioni Covid-19 in tavola non ci potranno essere tanti invitati, a Natale ed a Capodanno non dovranno mai mancare sulla tavola elementi decorativi.

Ecco di seguito alcune idee che potrebbero tornare utili.

Color oro - Le posate dorate con effetto opaco sono al momento molto di tendenza e si abbinano al meglio con diversi colori e diversi stili.

Color argento - Per creare un effetto ancora più magico è possibile utilizzare anche il color argento ed il glitter. Non possono quindi mancare, se volete, servizi di piatti decorati nelle loro sfumature metalliche.

Calici - Per quanto riguarda i calici rendono molto bene l'atmosfera quelli che sono impreziositi dalla presenza di un piccoli scintillio color oro. In questo modo l'atmosfera sarà più allegra ed elegante allo stesso tempo.

Candele - Sia in tavola che in altri angoli della casa sono sempre molto gradite soprattutto se infondono nell'ambiente una piacevole fragranza. Per avere un effetto elegante meglio scetliere quelle inserite in contenitori di vetro o di metallo.

Natura - Prendendo spunto dal modo di vivere dei paesi del Nord Europa non è sicuramente una brutta idea riempire la casa di materiali naturali (fiori ed elementi di bosco secchi) che aiutano a rilassarsi e danno quel tocco di 'natura' che non guasta mai.

Decorazioni - Visto che dovremo passare intere giornate in casa si può pensare di creare insieme ai bambini dei biscotti fatti in casa oppure creare con loro delle piccole decorazioni utilizzando per esempio pigne, eucalipto e bacche colorate.

Neo vintage - Per coloro che non vogliono rinunciare alla tradizione è possibile scegliere di acquistare oggetti e decorazioni in rosso e verde, i colori 'must' del Natale. Quindi spazio ad agrifogli, abeti, Babbo Natale e renne.

Segnaposto - Un modo carino per rendere l'inizio del pranzo o della cena ancora più divertente è quello di prendere spunto dalla tradizione inglese, che vuole che ogni singolo ospite abbia sul proprio piatto un 'Christma cracker', ossia una caramella gigante al cui interno c'è una sorpresa e prima ancora un piccolo botto di festa.