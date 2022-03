NAUTA - Salone Nautico del Mediterraneo - A Catania dal 24 al 27 marzo

Nauta compie 20 anni e alza le vele. Dopo più di undici anni di assenza, torna nella città di Catania il Salone Nautico del Mediterraneo: da giovedì 24 a domenica 27 marzo la manifestazione, che si svolgerà completamente a terra com’era in origine, sarà ospitata nel Padiglione C1 del Centro Fiere Bicocca.

A tagliare il nastro di questa ventesima edizione sarà l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina: un importante segnale di attenzione a un settore, quello della nautica, centrale nelle strategie dell’Isola. Tanto che la Regione Siciliana sarà presente anche con un proprio stand di promozione turistica all’interno del Nauta. Con 1552 chilometri di costa e ben 26 porti turistici, la Sicilia è un'isola di meraviglie per chi ama il mare e la nautica che diventano anche una risorsa importante con risvolti turistici ed economici considerevoli. “È un evento a cui la Regione ha deciso di essere presente con molto interesse - dichiara l’assessore - soprattutto per valorizzare il turismo legato al mare. Nauta è un'occasione importante - aggiunge Messina - per mettere in mostra anche gli aspetti più belli dei porti. È un settore a cui siamo molto interessati e su cui continueremo a investire”.

Dopo Düsseldorf (in Germania) a livello internazionale e Napoli per l’Italia, sarà il capoluogo etneo a ospitare una manifestazione nautica completamente a terra. Un evento pensato per tutti gli appassionati di nautica e dedicato non solo alla cantieristica e ai concessionari ma a tutto il mondo delle attività acquatiche.

Per l’occasione, il team di Eurofiere ha scelto un’area espositiva grande, efficiente e accogliente. Quella del Padiglione C1 del grande Centro Fiere Bicocca di Catania (in via Passo del Fico, S.p 70/1, blocco C). Un polo fieristico già collaudato con altri eventi importanti, con delle caratteristiche uniche: 10mila metri quadrati di superficie coperta con una struttura alta dieci metri e dotata di un parcheggio con 3000 posti auto gratuiti per i visitatori.