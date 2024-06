Non dimentichiamoci della scrittura a mano: ecco il perchè

Tenere una penna in mano e scrivere è qualcosa che fa bene alla mente. Lo ha evidenziato una ricerca pubblicata sulla rivista americana Psycological Science, secondo cui scrivere a mano sviluppa memoria, concentrazione e capacità di sintesi.

Durante lo studio sono stati messi a confronto alcuni studenti che prendevano appunti sul pc ed altri su quaderni.

Chi scriveva a mano era più lento e non riusciva ad appuntare tutto; per questo motivo selezionava le informazioni più importanti, memorizzandole meglio. E soprattutto era meno distratto rispetto ai colleghi dall'avere la possibilità, utilizzando un pc, di essere collegato ad internet.

Ecco il motivo per il quale l'Università di Harward impone ai propri studenti di effettuare alcune eserciazioni scrivendo per forza a mano e non con dispositivi elettronici.

In Italia si celebra il 23 gennaio di ogni anno la 'Giornata nazionale della scrittura a mano'.