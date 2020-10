Sicilia da scoprire - Nasce VisitGela

Nasce VisitGela, un nuovo strumento web interattivo per scoprire la città di Gela e le altre meraviglie che la circondano, da Scicli a est ad Agrigento a ovest, passando per Piazza Armerina a nord.

Partendo dalla città di Gela, ricca di siti archeologici e un meraviglioso museo, spiagge libere, chiese e palazzi storici si può facilmente arrivare alle zone rese celebri dal Commissario Montalbano, o visitare le bellezze naturalistiche del Lago Biviere e il rivoluzionario Farm Cultural Park di Favara. Gela può essere utilizzata come punto di riferimento per dormire e mangiare (si mangia benissimo a Gela!) con visite in giornata nei dintorni.

Lo scopo di VisitGela è offrire ai viaggiatori che vogliono visitare la zona un modo veloce, semplice ed efficace per accedere alle informazioni necessarie: cosa fare e cosa vedere, curiosità, piatti tipici e souvenir da portare a casa. Per iniziare a navigare VisitGela clicca qui.

VisitGela è un progetto realizzato da Jacopo Fo srl (Gruppo Atlantide) con il sostegno di Eni e il patrocinio del Comune di Gela nell'ambito del progetto Gela Le Radici Del Futuro.