Virlinzi Spa compie 100 anni e festeggia con una nuova azienda: Tenuta Ferrata

All'ombra del Vulcano, a Castiglione di Sicilia, tra colate laviche millenarie, oggi attraversate dai binari della Circumetnea, nasce la nuova etichetta “Tenuta Ferrata”. Un progetto che racchiude la passione per la terra, per il lavoro, per la Sicilia, di chi ha attraversato un intero secolo tra investimenti, obiettivi, sogni e mete raggiunte.

«La storia della nostra famiglia ha avuto origine a Enna nel lontano 1920 – spiega Oreste Virlinzi, amministratore dell’azienda e “anima” della nuova cantina - dove nostro padre Francesco, il capostipite, diede vita a un’attività incentrata sul commercio di legname e ferramenta, che in breve tempo crebbe e venne trasferita nel 1944 a Catania, città di adozione. Nel capoluogo etneo, insieme ai miei fratelli Carmelo, Ennio e Giuseppe, capitanati da Giuseppina, la nostra indimenticabile mamma, abbiamo ampliato presto l’attività dando vita nel 1959 alla F.lli Virlinzi, oggi Virlinzi S.p.A., leader in Sicilia nel commercio di prodotti per edilizia, ferramenta, termoidraulica e acquedottistica, seguita nel 1960 dall'apertura di Virauto, prima concessionaria Ford in Sicilia; cui seguirà l'acquisizione di importanti marchi automotive nazionali ed esteri».

Nel corso del tempo si sono aggiunte ulteriori iniziative nel settore siderurgico, farmaceutico, edile e in quello del mercato immobiliare: «Nel frattempo gli scaffali della Virlinzi S.p.A. sono diventati complesse piattaforme logistiche, capaci di gestire distribuzione in tutto il Sud Italia ed import/export dai volumi importanti - continua Oreste Virlinzi - l'Azienda negli anni Settanta, insieme ad altri operatori del settore presenti in tutto il territorio nazionale, ha partecipato alla creazione di un consorzio di acquisto, Ferritalia, al fine di gestire in comune prodotti sia nazionali che esteri, formando una massa critica importante per ottimizzare costi di acquisto e importazione. Oggi festeggiamo i 100 anni dall'inizio della nostra storia e lo spirito della famiglia non è cambiato. Sono felice di celebrare il nostro anniversario con un nuovo progetto legato alla natura, che simboleggia questo lungo percorso».

Un brindisi alla lunga attività imprenditoriale, con il nuovo vino prodotto alle pendici del Vulcano: «Siamo presenti nella zona Etna D.o.c. con 25 ettari vitati. Produciamo due vini a cui se ne aggiungerà presto un terzo, al momento in quantità limitata, che sarà distribuito in Italia ed all'estero – conclude Virlinzi - il richiamo ai binari non è casuale, ma vuole rappresentare l’anima della famiglia che è e sarà sempre in movimento: viva, oggi più che mai, con il nostro ultimo e più sofisticato prodotto, alla ricerca di nuove strade da percorrere e nuove mete da raggiungere".