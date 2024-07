Whatsapp ed intelligenza artificiale: arriva l'opzione 'Imagine me'

Whatsapp è una app in continua evoluzione.

Lo dimostra la circostanza che Meta sta lavorando ad una funzione che grazie all'intelligenza artificiale permetterà di generare immagini di sè stessi.

Questo ovviamente sarà possibile solo dopo aver fornito alla stessa intelligenza artificiale alcune immagini reali di sè stessi.

Gli utenti avranno pieno controllo di questa funzione, potendo cancellare le foto di impostazione in qualunque momento attraverso le impostazioni di Meta AI.

Basterà quindi, dopo aver fornito o essersi scattati delle foto, digitare su 'Imagine me' nella conversazione con il 'Chatbot' ed avere la creazione di una immagine nuova grazie all'intelligenza artificiale.

Ovviamente trattandosi di una impostazione che ha molte implicazioni legate alla privacy non potrà mai essere attiva di 'default' ma dovrà essere abilitata in modo manuale e potrà essere disattivata in qualunque momento.