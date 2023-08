Nuova legge 'anti-pezzotto': siti oscurabili in 30 minuti e pene più severe

A partire da oggi è entrata in vigore la legge 93/2023, che tra le altre contiene un regolamento ad hoc per bloccare le piattaforme che diffondono illecitamente eventi in diretta, tra cui manifestazioni sportive, prime visioni di film e programmi di intrattenimento.

Un sondaggio svolto da Ipsos per conto di FAPAV (Federazione per la tutela delle industrie e dei contenuti audiovisivi e multimediali) nel 2022 sono stati commessi ben 345 milioni di illeciti (30 milioni in più rispetto al 2021).

Per quanto riguarda gli eventi sportivi la percentuale è salita del 26% di anno in anno. Ad ogni modo il contenuto che continua ad essere più visto illegalmente sono i film.

La legge va a colpire nuove forme di illecito: non solo le IPTV pirata ma anche attività dannose per il cinema come per esempio il 'camcording' (registrazione di un film all'interno di una sala cinematografica con smartphone o telecamera ai fini della successiva distribuzione illecita).

In caso di individuazione di un illecità l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni potrà intervenire subito chiedendo alle società di telecomunicazioni di effettuare l'oscuramento in 30 minuti dei siti segnalati direttamente dalle parti lese (DAZN o SKY per gli eventi sportivi, NETFLIX per il cinema).

Diventano più aspre le sanzioni: chi trasmette contenuti audiovisivi e multimediali illegalmente rischia il carcere fino a tre anni, mentre chi ne fruisce può ricevere una multa fino a 5 mila euro.

Tra le novità anche il supporto dell’Agenzia per la Cybersicurezza ad Agcom, così da potenziare l’azione di monitoraggio, individuazione e repressione degli illeciti, e l’attivazione di una piattaforma tecnologica in grado di attuare gli stop. Una è stata già messa a disposizione dalla Lega di Serie A.