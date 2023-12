Wizz Air: nuova tratta Catania-Amburgo a partire dal 13 dicembre

Wizz Air, ha inaugurato oggi due nuove rotte: Catania - Amburgo e Roma - Debrecen. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l'app WIZZ.

Dopo l’annuncio del primo volo per Bruxelles la settimana scorsa, i passeggeri in partenza dall’aeroporto Fontanarossa hanno ora l'opportunità di volare anche ad Amburgo, la seconda città più popolosa della Germania.

Amburgo è famosa per il suo centro storico, i suoi canali pittoreschi e la vivace scena artistica. Tra le principali attrazioni spiccano la Cattedrale di San Michele, il celebre Elbphilharmonie e il Museo Marittimo Internazionale.

La città è anche, storicamente, un importante centro logistico a livello mondiale: il suo porto, uno dei più grandi d’Europa, è un hub cruciale per il trasporto di merci internazionali. I biglietti per Amburgo sono in vendita a partire da 34,99 euro.

Il 14 dicembre, Wizz Air inaugurerà anche la tratta Catania - Parigi Beauvais e riprenderà le operazioni per Chisinau dagli aeroporti di Fiumicino e Malpensa: i voli per la capitale moldava inizieranno giovedì 14 dicembre e avranno una frequenza di due volte alla settimana, con tariffe a partire da 29,99 euro da Roma e 44,99 euro da Milano.