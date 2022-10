Catania e Francia unite da Volotea - Da maggio 2023 nuova rotta per Nantes

Volotea, compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, ha annunciato un'importante novità che andrà ad arricchire la propria offerta presso lo scalo di Catania: dal 26 maggio 2023 prenderà il via il nuovo volo esclusivo alla volta di Nantes, collegamento che avrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì).

La nuova rotta per la città francese, che prevede un’offerta complessiva di oltre 12.650 posti, si affianca ai classici collegamenti operati da Volotea in partenza dal Fontanarossa per Ancona, Genova, Olbia, Venezia, Verona e Tolosa, per un totale di 7 destinazioni raggiungibili.

“Catania e la Francia saranno da oggi più vicine grazie alla nostra nuova rotta, e i passeggeri francesi avranno più possibilità di raggiungere Catania e visitare le bellezze del territorio, sostenendo e rafforzando così l'economia locale - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. I passeggeri siciliani avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare alla scoperta di Nantes, la Venezia dell’Ovest, che si distingue per le sue famose spiagge, la vita notturna, il clima piacevole e l’offerta enogastronomica. Siamo certi che il nuovo volo, in programma per il prossimo 26 maggio, farà la gioia di tutti i vacanzieri, che potranno raggiungere la città francese più facilmente per scoprirne bellezze e curiosità”.

“Ringraziamo Volotea e siamo molto soddisfatti di questa scelta. La compagnia aerea ha da tempo scommesso sul nostro scalo e continua a investire sulla mobilità dei siciliani con una destinazione in più, che si aggiunge alle tante internazionali e nazionali che rendono l’aeroporto di Catania sempre più attrattivo. Siamo certi che la nuova rotta per Nantes incontrerà il favore dei passeggeri, mettendo in collegamento due mete molto attrattive dal punto di vista turistico. Da Nantes è possibile visitare la Francia nord occidentale, ricca di attrazioni storiche e naturalistiche, che siamo sicuri sarà apprezzata dai viaggiatori siciliani" - dichiarano il presidente e l'amministratore delegato della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi.

Diventano così 7 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Catania, 5 in Italia (Ancona, Genova, Olbia e Venezia e Verona) e 2 all’estero, in Francia (Tolosa e Nantes – Novità 2023).