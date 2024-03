Tecnologia: alcuni nuovi accessori hi-tech di cui non si potrà fare a meno

E' innegabile che ogni qualvolta sentiamo parlare dell'uscit sul mercato di qualche nuovo gadget tecnologico siamo sempre molto incuriositi.

Ecco quindi di seguito alcuni articoli che potrebbero presto fare al caso vostro.

Rux Robot - Si tratta di un piccolo mostriciattolo guidato dall'intelligenza artificiale che interagirà con il proprio proprietario per dagli una mano sul lavoro, intrattenerlo, farlo giocare. Sarà in grado di riconoscere gli ordini ed i gesti, sviluppare una propria personalità ed eseguire centinaia di compiti

Pocket Drum 2 Plus - Batteria virtuale caratterizzata da due bacchette in legno digitali il cui movimento verrà rilevato da un sensore e produrrà un suono su un paio di cuffie, su un amplificatore o su uno speaker (ovviamente via bluetooth). Già in vendita su Amazon

Cappello a luci rosse per i capelli - E' un dispositivo che prevede l'utilizzo terapico di luce rossa per stimolare i follicoli e promuovere la ricrescita dei capelli. Le luci rosse penetrano nel cuoio capelluto aumentando la circolazione del sangue e l'apporto di nutrienti ed ossigno ai follicoli. Esiste anche la versione per donna

Suunto Wings - Modello di cuffie connesse via bluetooth allo smartphone che permettono di controllare le funzioni audio con il solo movimento della testa. Se suona il telefono mentre si corre al parco basterà un cenno di sì con la testa per rispondere o un cenno di no per chiudere la telefonata. Già in vendita su Amazon

Woojer - E' un dispositivo che sembra uno zainetto ma che in realtà sarà in grado di amplificare le sensazioni prodotte dalla musica, dai videogame e dai programmi televisivi. Trasformerà i suoni in sensazioni tattili sul corpo, creando emozioni mai provate prima. Se ascoltate musica avrete la sensazione di essere sotto il palco tra la folla, se state sparando colpi di mitra in un videogioco o state guidando una formula 1 sentirete contraccolpi sulla pelle

Carpet alarm clock - E' un tappetino messo ai piedi del letto che contiene una sveglia che suona all'ora richiesta ma si spegne solo quando si starà in piedi con entrambi i piedi sul tappetino. Già in vendita su Amazon

Smart Padlock - Lucchetto che si apre grazie all'impronta digitale. Realizzato in acciaio inossidabile è in grado di memorizzare fino a 20 impronte digitali diverse e si ricarica attraverso una porta micro USB incorporata. Può servire per borse, bagagli, armadietti, catene delle biciclette e portoncini. Già in vendita su Amazon

Muggo Volt - Simile ad un sottobicchiere, mantiene il caffè nella tazza a 55 gradi per tutto il giorno. La funzione di autoriscaldamento è controllata da un interruttore e quando si posiziona la tazza sulla piastra il sistema di riscaldamento si attiva automaticamente