Caldo e riscaldamento globale: in arrivo il materiale che riduce la temperatura di 9°

Poichè ci si sta rendendo conto che aria condizionata ed abiti leggeri potrebbero non essere più suffficienti per combattere il riscaldamento globale e le ondate di calore all'Università di Chicago un gruppo di ricercatori ha sviluppato un nuovo materiale che può essere utilizzato sia come tessuto per l'abbigliamento ma anche per le automobili, nella conservazione degli alimenti, nella progettazione di edifici.

Prendendo spunto dai tessuti utilizzati per creare abbigliamento per chi fa sport all'aria aperta (che funziona riflettendo il sole) questo materiale è in grado, con riferimento agli edifici, di diminuire la temperatura di 2-3 gradi, e con riferimento ad altri tessuti, per esempio la seta, di ottenere una diminuzione di circa 8-9 gradi.

Normalmente però i tessuti sportivi, pur riflettendo la luce del sole, funzionano poco nelle città dove le temperature sono infuocate e quindi non hanno alla fine un effetto così rinfrescante (perchè i vestiti vengono comunque riscaldati dalla radiazione termica).

E' quindi necessario che questo materiale abbia due proprietà ottiche contemporaneamente e che ottenga diverse 'risonanze' a diverse lunghezze d'onda e che permetta di proteggersi sia dalla luce solare che dalla radiazione termica (che è infrarossa).

Inoltre con l'aggiunta di uno strato invisibile di polietilene questo tessuto, come già sopra specificato, potrebbe essere impiegato su edifici o automobili per abbassare le loro temperature interne, riducendo quindi i costi e l'impatto ambientale dell'aria condizionata.

Allo stesso modo potrà essere utilizzato per trasportare e conservare latte ed altri alimenti che si rovinano con il caldo, riducendo l'impatto della refrigerazione.