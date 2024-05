Digitale terrestre: nuova tecnologia in arrivo, a rischio milioni di televisori

Potrebbero esserci a breve ulteriori novità per quanto riguarda l'utilizzo dei nostri televisori.

La RAI ha infatti individuato la data del 28 agosto 2024 come giorno nel quale verrà effettuata l'accensione del primo MUX in DVB-T2.

Si tratta di un passaggio necessario per offrire una qualità dell'immagine superiore, per permettere a determinate zone di migliorare la ricezione dei canali RAI 1, RAI 2 e RAI 3 in alcune aree che hanno riscontrato problemi con la tecnologia DVB-T e soprattutto per consentire al 5G di diffondersi in maniera ancora più capillare sul territorio.

E' possibile per gli utenti poter verificare la compatibilità del proprio televisore con il nuovo standard in arrivo sintonizzandosi sul canale 558, dove viene trasmesso il canale RAI SPORT HD in formato 'Hevc'.

Se questo canale è visibile vorrà dire che il vostro televisore potrà ricevere anche il segnale DVB-T2.

La stima che è stata però effettuata non dà buone speranze agli utenti: si pensa che circa 10-14 milioni di televisori presenti sul territorio italiano non saranno compatibili con questo nuovo standard tecnologico.