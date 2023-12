Conad arriva a Mascalucia: apertura di un nuovo punto vendita

Conad continua a crescere nella provincia catanese con l’apertura del nuovo punto vendita a Mascalucia, in via Roma 112.

A investire nella nuova apertura il socio storico della cooperativa Conad, Nino Bonaccorso, che insieme ai figli Damian e Salvo è ormai un punto di riferimento sul territorio.

Fiori all’occhiello del nuovo store sono i reparti freschi e freschissimi di ortofrutta, salumi e latticini e macelleria assistita e con un ampio banco take away.

Ampia offerta assortimentale e valorizzazione dei prodotti del territorio caratterizzano un percorso di acquisto in grado di soddisfare le necessità di una spesa veloce, ma completa e di qualità con grande attenzione alle bontà locali, arricchita dalla garanzia di qualità dell’insegna grazie ad un’ampia presenza di prodotti a marchio Conad, Sapori&Dintorni, Sapori e Idee e Conad Percorso Qualità.

Il negozio si sviluppa su 600 mq di superficie di vendita, dispone di 3 casse e impiega 11 addetti. Il supermercato offre un parcheggio gratuito dotato di una decina di posti auto, adiacenti al punto vendita.

Questo il commento di Nino Bonaccorso, titolare del nuovo punto vendita: “Abbiamo pensato ad una struttura funzionale, moderna, con tanti servizi, convenienza e qualità per soddisfare le esigenze di una spesa quotidiana in questa area della provincia catanese che finalmente potrà contare sulla garanzia dell’insegna Conad. Abbiamo lavorato molto per offrire ai clienti un punto vendita nuovo, nel quale li accoglieremo con la passione, e l’attenzione che ci contraddistinguono e per questo desidero ringraziare la mia famiglia e in particolare mia moglie e i miei figli, per il prezioso contributo”.

Entusiasta di questa nuova apertura anche Vittorio Troia, Direttore Sicilia PAC 2000A Conad: “Si tratta di un punto vendita completamente proiettato sui reparti freschi e freschissimi che rappresentano l’anima dell'offerta, insieme ai prodotti del territorio con una forte valorizzazione dell’economia locale. Offriamo una formula attenta alle esigenze dei clienti in cerca di una spesa quotidiana completa ed efficiente, mantenendo una continua convenienza dei prezzi con campagne come “Bassi e fissi” e “Convenienti sempre” che si aggiungono alle tradizionali promozioni del volantino. Si tratta di un percorso che rientra in un piano di sviluppo a sostegno della crescita della quota di mercato Conad nella parte orientale dell’isola che prevede numerose ristrutturazioni e nuove aperture”.

Nel 2023 in Sicilia la cooperativa ha inaugurato 14 nuovi punti vendita, di cui 3 Pet Store per oltre 6.600 mq di nuova rete.

Il supermercato Conad è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato, dalle ore 8.30 alle 20.30. La domenica 8.30 – 13.15.