Lenzuola ed igiene: ogni quanto bisogna cambiarle

Trascorriamo un terzo della nostra vita a letto e le probabilità di dividere lo spazio con colonie di microbi nascosti tra le pieghe delle lenzuola è molto alto.

Per questo motivo secondo il microbiologo dell'Univrersit di New York Philip Tierno le lenzionale andrebbero cambiate almeno una volta la settimana.

Noi essere umani produciamo una media di 26 litri di sudore e l'umidità è un terrno di coltura ideale per i funghi.

In un cuscino nel giro di un anno e mezzo possono trovarsi anche 17 diversi tipi di funghi. E le cose non vanno certo meglio quando parliamo di lenzuola.

Tra le loro pieghe si trovano i microbi prodotti da noi tramite il sudore, l'epidermide, i colpi di tosse e gli starnuti, le secrezioni vaginali ed anali.

Ed a questo mix di microbi vanno uniti quelli portati dall'esterno da animali, dal polline, dagli acari delle polvere.

Ed infine, come se non bastasse, i microbi sono così vicini alla bocca ed al naso che è impossibile non inalarli e non arrivare ad avere sintomi allergici come raffreddore o gola irritata pur non soffrendo di allergia.

Allo stesso modo anche pigiami e camicie da notte devono essere cambiate almeno una volta la settimana.