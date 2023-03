Open Day sull'endometriosi all'Arnas Garibaldi il 9 marzo

L’ ARNAS GARIBALDI, di cui il Centro di Riferimento Regionale dell’ENDOMETRIOSI diretto dal Prof. Giuseppe Ettore. Un 'open day' gratuito in occasione della Giornata regionale dell'Endometriosi è stato organizzato per giovedì 9 marzo a Catania dal Dipartimento Materno Infantile dell'ARNAS Garibaldi 8.30 alle 18.30.

La donne che desiderano effettuare un controllo clinico potranno rivolgersi all'UOC di Ginecologia e Ostetricia diretta dal Prof. Giuseppe Ettore, Centro regionale per la Diagnosi e cura dell'Endometriosi, per rappresentare i loro dubbi o chiedere informazioni, sia di tipo diagnostico che terapeutico, ricevendo in breve tempo risposte dai ginecologi esperti della patologia e dal team multidisciplinare.

Per accedere all'Open Day basta prenotare al tel. 095.7595672 o mail: endometriosi@arnasgaribaldi.it, segreteria Antonella D’Ignoti.

Grazie alla Rete Endometriosi Sicilia, il Centro Regionale per la Diagnosi e cura dell'Endometriosi del presidio ospedaliero di Nesima, attraverso il lavoro di un team multidisciplinare e multiprofessionale, coordinato dal Dott. Marco D’Asta, di cui fanno parte il Dott Nicolo’ La Ferrera e Emanuele Russo, ha consolidato un ruolo determinante per rafforzare la conoscenza della malattia, una corretta prevenzione e diagnosi precoce ed un appropriato percorso diagnostico e terapeutico medico-chirurgico.

Il 30% delle donne con problematiche riproduttive, riconosce infatti in tale patologia la causa della loro infertilità. La diagnosi precoce per una donna con desiderio di maternità è ancora più importante per l'opportunità di poter programmare in maniera consapevole il suo progetto riproduttivo e ridurre notevolmente gli effetti negativi della malattia sulla fertilità.