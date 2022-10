Open Week Cus Catania - Dal 24 al 28 ottobre tutto lo sport che vuoi

Le strutture del Cus Catania aperte agli universitari e a chi vorrà cimentarsi con le varie discipline che si praticano al Centro Universitario Sportivo.

Fare sport fa bene al corpo e allo spirito, anche per combattere lo stress della vita quotidiana. Dal 24 al 28 ottobre il Cus Catania in sinergia con l’Università di Catania, apre le porte a quanti vorranno provare gratuitamente i corsi e i servizi offerti.

L’Open Week del Cus sarà un’occasione da cogliere al volo. Non ci sono limiti di età per aderire. Per prenotare le lezioni e i corsi gratuiti sarà sufficiente una semplice registrazione: l’info point allestito alla segreteria della Cittadella Universitaria sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.30; negli stessi giorni, ma dalle 13.30 alle 20.30, sarà possibile prenotarsi anche al Pala Arcidiacono.

Fra il 24 e il 28 ottobre anche i “competitivi” avranno l’opportunità di partecipare ai tornei di basket (maschile), calcio a 8 (maschile), tennis (singolare maschile, singolare femminile, doppio misto), e volley (femminile).

Per iscriversi ai tornei bisognerà possedere la Cus card 2022/23. La consultazione dei regolamenti dei tornei sarà disponibile negli uffici di segreteria.