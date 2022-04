(H) Open Week sulla salute della Donna - Visite e consulenze gratuite al Policlinico e San Marco dal 20 al 26 aprile

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, dal 20 al 26 aprile prossimi l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, guidata dal direttore generale Gaetano Sirna, offrirà una serie di servizi gratuiti per le donne. Si tratta di visite, consulenze ed esami di ginecologia, neurologia, senologia, endocrinologia e dermatologia prenotabili fino ad esaurimento delle disponibilità sul sito www.bollinirosa.it ed in particolare alla pagina https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12 selezionando la regione e il comune.

Il calendario predisposto dall’AOUP etnea rientra nell’ambito della settima edizione dell’(H) Open Week, manifestazione promossa dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile, prevede l’adesione delle strutture sanitarie del network dei Bollini Rosa e l’offerta di una serie di servizi consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.