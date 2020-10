Torna l'ora solare tra il 24 e 25 ottobre: ma potrebbe essere l'ultima volta...

Tra sabato 24 ottobre 2020 e domenica 25 ottobre 2020 tornerà nuovamente in vigore in Italia l'ora solare: dovrà quindi essere spostata la lancetta indietro di un'ora e si potrà quindi riposare per 60 minuti in più.

Rispetto agli altri anni però il 2020 portà con sè una grossa novità: l'Unione Europa ha infatti stabilito nel 2018 che a partire dal 2021 ogni stato sarà libero di adottare per sempre l'ora legale o quella solare oppure di continuare a cambiare come si fa adesso ogni 6 mesi.

A far arrivare a questa decisione il Parlamento sono stati alcuni paesi del Nord Europa (in primis Finlandia e Polonia), propensi per la fine dell'ora legale. La pensano in modo opposto gli stati del Sud Europa, in primo luogo la Francia.

Per quanto riguarda l'Italia sembra che tutto rimarrà così com'è adesso, ossia con sei mesi di ora legale e sei mesi di ora solare. Il motivo? Secondo l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, energia ed ambiente questo modo di agire permette un risparmio energetico dello 0,2% sui consumi di energia. Risparmio quantificabile negli ultimi 15 anni in circa 1 miliardo e 435 milioni di euro.