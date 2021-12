Premio Giovani Imprese Altagamma 2021 - L'azienda catanese 'Orange Fiber' vince nella categoria 'Innovation'

Orange Fiber, fondata da Enrica Arena nel 2014 a Catania, ha vinto il Premio Giovani Imprese Altagamma 2021 nella categoria INNOVATION. ha brevettato e produce tessuti sostenibili per la moda a partire dai sottoprodotti dell'industria di trasformazione agrumicola. Tutta la bellezza della natura mediterranea, la creatività siciliana e l'eccellenza del Made in Italy, racchiusa in un materiale unico pensato per rispondere alle esigenze di innovazione e sostenibilità dell'industria della moda e contribuire a preservare le preziose risorse del nostro pianeta.

Il PREMIO GIOVANI IMPRESE ALTAGAMMA - Believing in the Future che nasce nel 2015 con l’obiettivo di valorizzare le aziende italiane emergenti nei diversi settori rappresentati da Altagamma. Il Premio intende identificare e avvicinare la nuova generazione di imprenditori della creatività, offrendo strumenti esclusivi per il loro percorso di crescita e nuove opportunità relazionali nell’ecosistema italiano dell’alto di gamma. Unico nel suo genere, il programma di mentorship e affiancamento di Altagamma, in partnership con Borsa Italiana, ELITE e SDA Bocconi, prevede diversi momenti di formazione, consulenza e business strategy dedicati alle imprese vincitrici.

Borsa Italiana garantisce a ciascuna un assessment individuale sulla quotabilità dell’azienda, in coerenza con l’evoluzione del piano strategico; ELITE offre l’opportunità di partecipare a una selezione di workshop caratterizzati da programmi e relatori d’eccellenza con l’obiettivo di portare alle società nuove competenze e soluzioni utili alla crescita del business e SDA Bocconi propone a questi giovani imprenditori percorsi di formazione executive per consolidare le loro abilità manageriali.

Altagamma, infine, mette a disposizione dei vincitori la membership annuale con la possibilità di partecipare a tutti gli eventi e le iniziative della Fondazione, un’attività di mentoring personalizzata costituita da incontri con le Aziende Socie Altagamma e una campagna di comunicazione social dedicata.

PER SCARICARE LE FOTO IN ALTA RISOLUZIONE DELLA PREMIAZIONE, IMMAGINI PRODOTTI E SCHEDE DI TUTTI I VINCITORI: https://bit.ly/ GiovaniImpreseAltagamma2021.