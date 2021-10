Lo storico programma di Rai 1 'Paesi che vai' fa tappa a Catania

“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma di RAI UNO, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal MIC (Ministero della cultura) che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30, in questi giorni è a Catania per girare una puntata sulla città.

Livio Leonardi, partendo dalla spettacolare Piazza Duomo, condurrà il suo pubblico alla scoperta di alcuni spettacolari monumenti, per ripercorrere la magnificenza di questa città, nelle epoche e nelle dominazioni che l’hanno attraversata. Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Uno, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – immergerà quindi il proprio racconto nella storia di questa città, e si addentrerà tra le mura di alcune delle sue magnificenti opere.

Partendo da Piazza Università, dove Vincenzo Bellini accoglierà il conduttore, il racconto proseguirà all’interno del Teatro Romano e dell’Odeon. Le telecamere si sposteranno poi al Castello Ursino, al Monastero di San Nicolò l’Arena e a Palazzo Biscari, ed arriveranno all’interno della Cattedrale di Sant’Agata, patrona della città. Storie e atmosfere ricostruite, come in una fiction storica, da personaggi in costume d’epoca.

Ma non è finita qui… sempre con Livio Leonardi si andrà anche alla scoperta di alcune location della città, che hanno fatto da set a celebri pellicole del panorama cinematografico italiano. E infine “Paesi che vai” porterà i telespettatori alla scoperta di un Parco che, con i suoi 59.000 ettari di superficie, ha il compito di proteggere lo straordinario paesaggio che circonda uno dei vulcani più attivi del mondo: l’Etna.