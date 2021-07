Parco avventura sulle Madonie, natura e sport per grandi e piccini a prezzi scontati

Un parco avventura nel cuore delle Madonie dove potersi divertire e rilassare circondati dalla natura. Con gli amici o con la famiglia è infatti l'ideale sia per chi è in cerca di un momento di relax e chi di un'avventura. L'ideale per passare una giornata all'aria aperta e riconnettersi con il mondo. Si trova infatti in una delle più belle aree naturalistiche della Sicilia, all'interno di un sito di interesse comunitario ricco di biodiversità.

Oltre alle tante attività che si possono scegliere di svolgere una volta sul posto, sarà possibile organizzarsi anche per il pranzo, approfittando della presenza dell'area attrezzata con tavoli, panche e barbecue oppure scegliendo di acquistare il pranzo nel punto ristoro interno. Sarà possibile trovare sul luogo prodotti tipici locali.

I percorsi acrobatici e le tante altre attività saranno però il coronamento perfetto di una giornata di relax e divertimento: le attività variano dall'orienteering al tiro con l'arco, dai percorsi acrobatici e di arrampicata fino alle escursioni su un 4x4. Vera attrazione il "powerfan", un discesore a caduta controllata che simula il lancio col paracadute da un'altezza di 10 metri. Grazie all'offerta di ShopToday è possibile far tutto a prezzi scontatissimi!

Attività e prezzi

Percorsi baby + Il castello sugli alberi bambini da 3 a 8 anni (non richiede imbragature) 2 ore: € 8,00 (prezzo ShopToday € 5,60)

Bambini con altezza compresa tra 1,10 e 1,30 metri - durata 1,5 ore (percorsi azzurro e turchese: € 9,00 (prezzo ShopToday € 6,30)

Ragazzi con altezza maggiore a 1,30 metri - durata 2 ore (percorso arancio, giallo e verde): € 14,00 (prezzo ShopToday € 9,80)

Adulti con altezza maggiore a 1,40 metri - durata 3 ore (percorsi: arancio, giallo, verde, viola e blu), maggiori di 15 anni e con altezza maggiore a 1,60 metri (rosso, Cciano e nero): € 20,00 (prezzo ShopToday € 14,00)

Powerfan per adulti e ragazzi con altezza maggiore a 1,20 metri e peso maggiore di 20 kg (lancio unico): € 7,00 (prezzo ShopToday € 4,90)

Adulti + powerfan per adulti e ragazzi con peso maggiore di 20 kg: € 24,00 (prezzo ShopToday € 16,80)

Arrampicata sull'albero per ragazzi e adulti: € 6,00 (prezzo ShopToday € 4,20)

Arrampicata + powerfan per adulti e ragazzi con peso maggiore di 20 kg: € 11,00 (prezzo ShopToday € 7,70)

Adulti + arrampicata sull'albero per ragazzi e adulti: € 23,00 (prezzo ShopToday € 16,10)

Orienteering per singoli o per gruppi: € 6,00 (prezzo ShopToday € 4,20)

Tiro con l'arco per bambini, ragazzi e adulti - 1 serie da 6 frecce: € 6,00 (prezzo ShopToday € 4,20)

Tiro con l'arco per bambini, ragazzi e adulti - 2 serie da 6 frecce: € 9,00 (prezzo ShopToday € 6,30)

Tiro con l'arco per bambini, ragazzi e adulti - 3 serie da 6 frecce: € 11,00 (prezzo ShopToday € 7,70)

Biglietti multi-attività

Multi-attività bambini: percorso azzurro e turchese + caccia al tesoro + tiro con l'arco: € 16,00 (prezzo ShopToday € 11,20)

Multi-attività ragazzi top: percorsi arancio, verde e giallo + orienteering + tiro con l'arco + powerfan + arrampicata: € 24,00 (prezzo ShopToday € 16,80)

Multi-attività adulti 1: tutti i percorsi + orienteering + tiro con l'arco: € 26,00 (prezzo ShopToday € 11,20)

Multi-attività adulti 2: arrampicata + 1 serie di tiro con l'arco + orienteering + oowerfan: € 20,00 (prezzo ShopToday € 14,00)

Multi-attività adulti 3: tutti i percorsi + orienteering + tiro con l'arco + arrampicata + powerfan - € 30,00 (prezzo ShopToday € 21,00)

Orari e giorni di apertura

I biglietti sono utilizzabili per tutte le giornate segnate come "aperto - open" nel calendario del Parco Madonie, ovvero tutti i weekend e tutti i giorni a partire da luglio 2021. Il parco è aperto dalle ore 8.30 fino all'imbrunire.

Come funziona

Acquista l'offerta su ShopToday Ricevi immediatamente via email il voucher Presenta il voucher direttamente al parco per accedere in una delle giornate segnate come "Aperto - Open"

E per chi si iscrive alla newsletter di ShopToday, uno SCONTO EXTRA sul primo acquisto!