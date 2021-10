Parco Multimediale 'Centro studi di gravita' permanente'

Promuovere iniziative per diffondere, in Italia e all'estero, la multiforme attivita' artistica, culturale, scientifica, filosofica e spirituale di Franco Battiato. E' l'obiettivo del Centro studi di gravita' permanente (Csdgp) e il progetto 'Multiversum - Un luogo di Arte e Fisica dell'Anima', un 'Parco multimediale delle Arti" dedicato all'artista catanese e a tutta la produzione a lui riconducibile.

L'iniziativa, patrocinata dalla Regione Siciliana e dal Comune di Milo, è stata presentata giovedì 30 settembre 2021 nella sala Nassirya del Senato, durante una conferenza stampa organizzata dall'Intergruppo Parlamentare Arte, Cultura, Spettacolo.

Tra i piani del Centro studi di Gravita' permanente, spiegano i promotori, anche quello di "coinvolgere e valorizzare, all'interno di una factory dinamica e in costante evoluzione, quanti saranno in grado di raccogliere - anche grazie al ricorso alle risorse offerte dall'odierna innovazione tecnologica - l'immensa 'eredita' immateriale' dell'artista siciliano, impiegandola quale viatico per lo sviluppo e il miglioramento personali".

Preziose alleate in questo percorso, sottolineano gli organizzatori, saranno le istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, con le quali sono in corso richieste di patrocinio e di collaborazione. La conferenza sara' anche l'occasione per ascoltare le testimonianze di numerosi ospiti nei diversi settori relativi all'esperienza dell'uomo, dell'artista e dell'amico Battiato.

Il Centro studi di Gravita' permanente, con i suoi progetti, si propone di offrire un contributo per rendere sempre piu' fruibile il grande patrimonio intellettuale di cui Battiato si e' sempre fatto interprete.