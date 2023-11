'Participio presente': il 1 dicembre in uscita il singolo della cantautrice Anna Castiglia

Si intitola “Participio presente” il singolo inedito della cantautrice siciliana Anna Castiglia, che da venerdì 1 dicembre sarà disponibile in tutti gli store digitali (https://ada.lnk.to/participiopresente) su etichetta Otrlive distribuita da Ada/Warner Music e in radio dall’8 dicembre.

L’uscita di “Participio Presente” è per Anna l’occasione per pubblicare “GHALI”, il suo “inno alle colpe”, il brano nato per invitare ad una riflessione che ha acceso i riflettori sulla talentuosa cantautrice durante la sua partecipazione all’ultima edizione di Xfactor.

“PARTICIPIO PRESENTE” racconta degli artisti emergenti e della loro condizione. “Un participio presente eterno che faticosamente diventa passato e soprattutto futuro. La famosa gavetta che non ha una durata definita, una corsa in una strada affollata alla ricerca di successo, considerazione, stabilità o di quella proposta indecente che ti fornirà il pass per il mondo al participio passato, per le terre emerse. Ma bisogna affrontare tanti compromessi che rischiano di farti perdere pezzi durante il tragitto”.

ANNA CASTIGLIA, che vive a Milano dove studia canto pop/rock al Conservatorio Giuseppe Verdi, ha recentemente firmato con OTR Live per il management ed è attualmente impegnata in un tour live in apertura dei concerti di Max Gazzè.

Questi gli appuntamenti in programma:

30 novembre - Legnano (MI) - Teatro Galleria

7 dicembre - Napoli - Teatro Augusteo

13 e 14 dicembre - Bologna - Teatro Duse

29 - 30 dicembre - Roma - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Dopo aver pubblicato cinque singoli da indipendente (disponibili su tutte le piattaforme digitali) l'artista catanese non vede l’ora di proseguire nel suo percorso musicale cominciato diversi anni fa e che l’ha vista formarsi tra Torino e Milano.

Anna ha già suonato a _resetfestival, alle OGR di Torino, vinto il premio Nuovoimaie al CPM di Milano realizzando un tour in tutta Italia, aperto i concerti di Manuel Agnelli, Tre Allegri Ragazzi Morti, suonato in finale al Premio Lunezia 2022, partecipato alla prima puntata del programma Rai StraMorgan con Morgan e Pino Strabioli.