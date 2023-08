Basilico del supermercato subito secco e giallo? Ecco cosa fare

Capita spesso, dopo averlo acquistato al supermercato, di vedere le foglie di basilico afflosciarsi e seccarsi dopo pochi giorni.

Questo capita perchè molte delle piantine vendute nei supermercati sono coltivate in condizioni controllate, utilizzando fertilizzanti e luci artificiali UV. Metodi che accelerano la crescita ma che possono andare e vanno effettivamente a scapito della longevità.

Per questo motivo il trapianto è una delle soluzioni principali. Il basilico viene spesso venduto in contenitori troppi pieni con radici piccole e poco spazio per crescere. Per garantire una transizione positiva è però necessario che nel passaggio da un vaso ad un altro le radici rimangano intatte e ben curate.

Un'altro motivo dell'afflosciamento del basilico è sicuramente la mancanza di acqua. Bisogna così regolarmente controllare il terreno ed innaffiarlo quando è leggermente asciutto al tatto. Non bagnare le foglie per ridurre il rischio di muffe e malattie.

In estate va innaffiato due volte al giorno (soprattutto quando le temperature sono troppo alte). In inverno basta una volta al giorno ma anche in questo caso è bene controllare preventivamente il terreno per capire se è secco o ancora pieno d'acqua.

Nelle ore più calde del giorno deve essere posizionato leggermente all'ombra per evitarne la scottatura. Sopporta invece la luce solare quando l'ambiente è più fresco. La pianta deve quindi essere monitorata e spostata la sua posizione in giardino o in terrazzo a seconda delle condizioni climatiche.