Bonus psicologo: perchè è fermo da un anno e come può ripartire

Il 'Bonus psicologo' è stato istituito dal Governo Draghi nel 2021 per rispondere all'aumento di ansia e depressione a seguito della pandemia da Covid-19.

Si trattava di un contributo che andava dai € 200 ad € 600 a seconda dell'ISEE del richiedente (non potevano richiederlo ed ottenerlo coloro che avevano ISEE superiore ad € 50.000,00).

Nel 2022 però a beneficiarne, su 395.000 richieste, sono state solamente 41.000 persone, ossia 1 su 9.

La prima Manovra del Governo Meloni aveva previsto uno stanziamento di risorse inferiore rispetto a quello del 2022 ma con un innalzamento fino ad € 1.500,00 per coloro che avevano un ISEE inferiore ad € 15.000,00.

Ad oggi però si è ancora in attesa del decreto attuativo che dia il via libera alle domande per il 2023. Ragione per la quale non è stato ancora possibile nemmeno presentare le domande.

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha indicato che la situazione è in stallo per problemi di carattere tecnico: non si è mai specificato se le risorse necessarie (13 milioni di euro) dovessero essere reperite ex novo o dalle casse del Fondo Sanitario Nazionale.

Il senatore del PD Filippo Sensi, 'padre' della misura, ha inoltre dichiarato che presenterà un emendamento per aumentare le risorse da 13 a 50 milioni di euro.

C'è quindi da vedere se la maggioranza di Governo sosterrà ancora questa misura, come già avvenuto con la Manovra 2023.