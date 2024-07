Borotalco classificato come 'possibile cancerogeno': cosa significa e quali rischi si corrono

L'Agenzia Internazionale per la ricerca sul Cancro, che fa parte dell'Organizzazione Mondiale della sanità, ha classificato il borotalco come 'possibile cancerogeno'.

A fargli compagni in questo gruppo 2A sono anche la carne rossa, i composti rilasciati dalla frittura ad alta temperatura, le bevande molto calde ed il glifosato, un pesticida largamente utilizzato nell'agricoltura intensiva.

Rientrano invece nel gruppo 1, quello delle sostanze sicuramente cancerogene, il fumo di sigaretta, le carni ultraprocessate e l'alcol.

Il talco è un prodotto utilizzato nell'igiene personale per rendere asciutta la pelle e prevenire le eruzioni cutanee ed è costituito da silicio, magnesio, ossigeno (e per legge deve essere privo di asbesto, un minerale contenuto nell'amianto che era presente nel talco prodotto fino agli anni '70).

Non è la prima volta che viene individuata una possibile correlazione tra l'uso di questo minerale e l'insorgenza di tumore, in particolare quello alle ovaie.

Non è però ancora stato individuato nello specifico un rapporto di causa-effetto e nemmeno di soglia, a livello di quantità o di frequenza di utilizzo, superata la quale aumenti il rischio di malattia oncologica.

Questa differente classificazione è stata effettuta dopo che un team di ricercatori ha analizzato tutta la letteratura scientifica presente sull'argomento.

Vi sono prove sufficienti che il talco possa provocare il cancro negli animani coinvolti nelle sperimentazioni (le neoplasie spesso riguardavano i polmoni e le ghiandole surrenali) mentre vi sono prove limitate che il talco possa provocare il cancro alle ovaia.

Sono però state evidenziate prove forti sulle caratteristiche cancerogene del talco in relazione alle cellule umane utilizzate nei test di laboratorio.

E' emersa una infiammazione cronica ed una alterazione della corretta proliferazione cellulare che rappresenta il pulsante di accensione per un tumore.

Da qui, al momento, la conclusione è quella che il talco potrebbe rivelarsi un potenziale cancerogeno in specifiche condizioni e che è quindi meglio evitare l'utilizzo di questo prodotto nelle zone genitali e perineali. E chi lo ha usato fino a questo momento non rischia in maniera 'effettiva' di sviluppare un tumore alle ovaie.