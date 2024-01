Agrumi: perchè fa bene consumarli

Fin da quando siamo bambini abbiamo sempre sentito dire che bisogna mangiare agrumi perchè contengono vitamina C (in particolar modo in inverno è utile mangiare pompelmi, arance, mandarini per combattere l'influenza).

Ma oltre a questa ci sono altre ragioni per le quali consumare agrumi fa bene all'organismo.

Riduzione sintomi dell'influenza - La vitamina C contenuta negli agrumi è fondamentale per contenere i malanni di stagione. Mangiarne non ci eviterà il raffreddore ma potrà sicuramente aiutare a ridurre gravità dei sintomi e durata

Fonte di fibre - Gli alimenti ricchi di fibre danno una maggiore sensazione di pienezza e contengono fibre che aiutano a mantenere basso l'indice glicemico. Si dovrebbero assumere in un giorno circa 20-30 g di fibre (un'arancia ne contiene 1,6 g, un mandarino ed un pompelmo circa 1.8 g). Le fibre sono contenute nelle membrane che separano gli spicchi e nella polpa

Bene al cuore - I flavonoidi contenuti negli agrumi aiutano a migliorare la salute del cuore ed a ridurre il rischio di malattie cardiache e cardiovascolari

Indice glicemico - Gli agrumi hanno un indice glicemico basso, ossia rilasciano glucosio nell'organismo fornendo una quantità di energia costante più a lungo

Potassio - Non solo le banane ma anche gli agrumi sono ricchi di potassio. La carenza di potassio comporta poca tonicità muscolare e maggiore stanchezza. Il potassio inoltre aiuta a regolare l'equilibrio idrico del nostro corpo

Assorbimento nutrienti - La presenza negli agrumi di vitamina C e di acido citrico permettono di assorbire il ferro contenuto in altri alimenti, fondamentale per produrre globuli rossi e quindi rafforzare il sistema immunitario

Idratazione - Contenendo molta acqua gli agrumi aiutano a mantenere il corpo ben idratato e forniscono la quantità giusta di liquidi dei quali l'organismo ha bisogno ogni giorno

Gioventù della pelle - La vitamina C svolge un ruolo importante nella produzione del collagene, proteina che aiuta la pelle a mantenersi giovane ed elastica

Perdita di peso - Gli agrumi sono lo spuntino ideale quando si segue una dieta dimagrante, anche perchè aumentano il senso di sazietà