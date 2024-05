Troppe possibilità di scelta ed incapacità di decidere: cosa succede nel nostro cervello

Un menù ricco di pietanze, tanti film da guardare su Netflix, un bancone pieno di gelati: capita a tutti di essere incapaci di scegliere in queste situazioni e di fare fatica a decidere.

Questo fenomeno è da tempo studiato in psicologia e si chiama 'sovraccarico da eccesso di opzioni disponibili' o 'choice overload'.

Quando l'ambiente nel quale ci muoviamo è eccessivamente ricco ci si immette in una fase di inerzia, di incapacità di prendere la strada 'migliore'.

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour tende finalmente a chiarire perchè succede ed individua l'intervallo di opzioni che sono più congeniali al processo decisionale.

Nel momento in cui ci troviamo di fronte alla necessità di scegliere tra diverse opzioni vengono attivate due aree cerebrali: la corteccia anteriore cingolata, che pesa costi e benefici delle scelte, e lo striato, una parte del cervello che dà giudizi di valore.

L'interazione tra queste due aree del cervello indica una valutazione in atto: il cervello soppesa la potenziale ricompensa con la fatica di vagliare tutte le opzioni presenti.

Gli esperimenti effettuati hanno lasciato intendere che l'attività del cervello è massima nel caso di scelta tra 12 opzioni, minima in quella che era da 6 o addirittura da 24 opzioni. Questo vuol dire che man mano che crescono le scelte a disposizione crescono le potenziali ricompense ma anche il lavoro di cernita da fare.

Ed il salto per esempio tra 12 e 24 opzioni non dà benefici tali da contrastare lo sforzo, che già c'è, di scegliere tra molte alternative. L'intervallo ideale, quindi, per trovare un giusto equilibrio tra lo sforzo mentale e la ricompensa è tra le 8 e 15 opzioni.