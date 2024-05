Alito cattivo: quali cibi lo causano e come rimediare

La lotta all'alito cattivo ha origini antiche: i babilonesi ci provavano con dei ramoscelli, gli egizi inventarono 3.000 anni fa le prime mentine.

Un italiano su 4 soffre di alito cattivo e nella maggior parte dei casi la colpa è di batteri invisibili che stanno sulla nostra lingua e sulle nostre gengive e che dopo essersi 'accoppiati' con parti minuscole di cibo, gocce di liquido nasale o tessuti del cavo orale, emettono gas, nello specifico solfati, che ovviamente non vengono ben tollerati dai nasi altrui.

A favorire l'alito cattivo sono in primis aglio e cipolla, ma in questa categoria rientra anche il caffè. La caffeina rallenta la produzione di saliva, che di solito lava via i batteri e tiene la bocca pulita.

Favoriscono l'alito cattivo il vino, il formaggio ed anche le carni rosse. Inutile dire che in questa categoria rientra anche il fumo.

Esistono però alcuni cibi (kiwi, spinaci, prezzemolo, basilico, latte, funghi e riso) che sono dei buoni alleati contro l'alito cattivo perchè degradano o intrappolano questi composti sulfurei che rendono l'alito 'pungente'.

Mel Rosenberg, medico e fondatore della Società internazionale per le ricerche sull’alito cattivo, ha creato un test, “Ok to kiss” (“baciabile”), che permette di valutare il proprio alito, misurando il beta-galattosidasi. Si sputa in un cucchiaio trattato chimicamente: se diventa blu, meglio rinunciare ai baci.

Ma esistono dei rimedi per l'alito cattivo? Oggi usiamo caramelle al mentono o gomme da masticare, che però dopo un primo periodo di sollievo, a causa della presenza di zucchero, possono peggiorare la situazione. Un rimedio effettivamente naturale sono i chiodi di garofano, da masticare quando necessario.