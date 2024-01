Acquisti online: perchè potrebbe presto finire l'era del 'reso gratuito'

L'eccessiva abitudine dei compratori on-line di effettuare il famoso 'reso' ha portato e porterà a breve i principali shop online a cambiare politica e ad addebitare i resi al consumatore.

La socieà IF RETURNS ha infatti individuato come il 74% dei siti e-commerce addebita i costi di reso al consumatore con un costo medio di € 3,40.

Al momento questo tipo di approccio in relazione al reso riguarda solo alcuni paesi europei. Per esempio in Gran Bretagna Zara ha introdotto un contributo fisso di 2 euro per il reso presso i punti di raccolta o a domicilio.

Il motivo è chiaro: per le aziende la gestione della restituzione è un costo (un team del servizio clienti di un e-commerce impiega circa 14 minuti per gestire un reso). Ed anche se il processo è automatizzato le cose non cambiano di tanto in termini di spesa.

La restituzione dei prodotti avviene sia perchè in alcuni casi vi sono criticità connesse al prodotto (taglia, vestibilità o altro) ma soprattutto perchè i clienti spesso, vista la presenza del 'free return', acquistano d'impulso senza pensare o valutare attentamente. Altri invece comprano più abiti di diverse taglie e colore per tenerne una sola versione.

Altri ancora, e qui siamo all'eccesso, acquistano con il solo obiettivo di postare il nuovo vestito online e successivamente restituirlo senza averlo mai effettivamente indossato.

Una possibile riduzione del 'free-return' potrà da un lato ridurre il fenomeno degli acquisti doppi (sapendo il consumatore di dover pagare una cifra per il reso) ma potrebbe ovviamente influenzare la scelta dei consumatori esclusivamente verso quei siti che manterranno il reso gratuito.

Trustpilot su un campione di 1.000 italiani ha individuato che l'82% è influenzata, per quanto riguarda gli acquisti online, proprio dalla politica di reso dei rivenditori online.