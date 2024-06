Smartphone più sicuri? La guida dell'NSA

In tema di utilizzo di smartphone o iphone arriva dagli USA, precisamente dalla National Security Agency, un suggerimento per rendere più sicuri i nostri dispositivi.

Il suggerimento è il seguente: non tenere acceso il dispositivo per più di 168 ore consecutive.

Quando lo spegniamo andiamo ad interrompere il flusso di dati fuoriusciti a causa di vulnerabilità informatiche note al produttore del software o del dispisitivo, chiamate 'exploit zero-day'.

Questo tipo di vulnerabilità, che le aziende produttrici stanno cercando di poter rsolvere, se vengono scoperte dagli hacker gli danno la possibilità di utilizzare dati degli utenti.

Il riavvio del dispositivo almeno una volta la settimana consente di spezzare questo flusso di dati ed informazioni.

Questo ovviamente non vuol dire che in questo modo siamo totalmente esenti da minacce informatiche, ma rappresenta almeno un tentativo di mettere i bastoni tra le ruote ai malintenzionati.

Il riavvio del telefono risulta inoltre spesso efficace per risolvere problemi di natura software che per esempio lo fanno funzionare a scatti, impediscono di connettersi alla rete o che hanno portato ad un eccessivo surriscaldamento della batteria.

L'NSA ha inoltre fornito ulteriori suggerimenti. Eccoli di seguito.

Bluetooth - Va disattivato se non lo usiamo, non basta inserire la modalità 'aereo'

Localizzazione - Se non sono necessari non devono essere abilitati ma sempre disabilitati

Wi-fi - Quando non è necessario disattivare il wi-fie ed eliminare sempre le reti wi-fi che non si utilizzano più

Microfono e fotocamera - Se non utilizzati andrebbero coperti

Sblocco del dispositivo - Utilizzare sempre password a sei cifre per la schermata di blocco ed impostare il telefono in modo che si blocchi automaticamente dopo cinque minuti. Prendere seriamente in considerazione l'utilizzo di autenticazione biometrica, più sicura del PIN

Applicazione - Installarle solo da store ufficiali

Aggiornamenti - Scaricarli sempre il prima possibile sia per quanto riguarda il sistema operativo che per quanto riguarda le app